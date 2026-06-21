«Команда раздражена». Де ла Фуэнте — об Испании перед игрой с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте на пресс-конференции перед матчем 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года с Саудовской Аравией заявил, что команда находится в боевом настроении после стартовой ничьей с Кабо-Верде (0:0).

«Команда раздражена, они очень взвинчены. Это хорошо. Если бы матч закончился со счётом 2:0 или 3:0, анализ был бы другим. Никакого давления нет. Жаждем вернуться на поле, изменить ход и вернуть тот дух, который был у нас раньше», — приводит слова де ла Фуэнте AS.

Матч Испания — Саудовская Аравия состоится 21 июня в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.