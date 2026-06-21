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«Реал» сделает предложение по переходу Олисе в течение двух-трёх недель — Серрано

«Реал» сделает предложение по переходу Олисе в течение двух-трёх недель — Серрано
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Мадридский «Реал» по-прежнему заинтересован в нападающем «Баварии» Майкле Олисе, несмотря на официальное заявление «сливочных» об отсутствии контактов с футболистом. «Королевский клуб» намерен представить предложение о трансфере вингера в течение двух-трёх недель. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на YouTube-канал журналиста Мигеля Серрано.

По информации источника, «Бавария» намерена поговорить с Олисе после чемпионата мира — 2026 с целью узнать, действительно ли он хочет перейти в «Реал» или готов остаться.

Подчёркивается, что похожее заявление испанский гранд сделал в 2021 году в отношении на тот момент нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

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