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Агент игрока «Ахмата» Самородова отреагировал на информацию об интересе «Спартака»

Агент игрока «Ахмата» Самородова отреагировал на информацию об интересе «Спартака»
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Агент Владимир Шуклин, представляющий интересы крайнего нападающего «Ахмата» Максима Самородова, прокомментировал информацию об интересе «Спартака».

«Насчёт интереса «Спартака» к Максиму Самородову обратитесь в «Ахмат». С ними поговорите, они получше всё расскажут. Суммы выкупа у Максима нет», — сказал Шуклин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

В минувшем сезоне Самородов принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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