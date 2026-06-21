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«Чувствовал себя непобедимым». Вратарь Кюрасао — о своей игре в матче с Эквадором на ЧМ

«Чувствовал себя непобедимым». Вратарь Кюрасао — о своей игре в матче с Эквадором на ЧМ
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Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром дал комментарий после матча с национальной командой Эквадора во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Поединок завершился вничью со счётом 0:0. За всю игру голкипер сделал 15 сейвов.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

«Не могу вспомнить все моменты с ходу, но этот (первый сейв. — Прим. «Чемпионата») был самым важным, поскольку он задал тон всему матчу. Если бы мяч залетел в ворота, это полностью изменило бы ход игры. С этого момента я понял, что мы будем под давлением всю игру. Просто чувствовал себя непобедимым, словно ничто не сможет меня обойти, это было невероятное чувство», — приводит слова голкипера сайт ФИФА.

Напомним, Элой Ром был признан лучшим игроком встречи с Эквадором.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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