«Чувствовал себя непобедимым». Вратарь Кюрасао — о своей игре в матче с Эквадором на ЧМ

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром дал комментарий после матча с национальной командой Эквадора во 2-м туре группового этапа чемпионата мира — 2026. Поединок завершился вничью со счётом 0:0. За всю игру голкипер сделал 15 сейвов.

«Не могу вспомнить все моменты с ходу, но этот (первый сейв. — Прим. «Чемпионата») был самым важным, поскольку он задал тон всему матчу. Если бы мяч залетел в ворота, это полностью изменило бы ход игры. С этого момента я понял, что мы будем под давлением всю игру. Просто чувствовал себя непобедимым, словно ничто не сможет меня обойти, это было невероятное чувство», — приводит слова голкипера сайт ФИФА.

Напомним, Элой Ром был признан лучшим игроком встречи с Эквадором.