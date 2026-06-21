Бельгия — Иран: гол Тареми отменён на 25-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы G чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Бельгии и Ирана. Встреча проходит на стадионе «Соу-Фай» в Инглвуде (США). В качестве главного арбитра выступает Дарио Эррера (Андакольо, Аргентина). На данный момент счёт 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 25-й минуте Мехди Тареми открыл счёт в этой игре и вывел иранскую команду вперёд, но после помощи VAR взятие ворот отменили.

После 1-го тура у всех участников группы G по одному набранному очку в активе.

В 3-м туре сборная Бельгии встретится с национальной командой Новой Зеландии (27 июня), а Иран в 3-м туре сыграет с Египтом (также 27 июня).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.