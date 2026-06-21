Давид Райя: когда проигрываешь финал Лиги чемпионов, это разрушает тебя изнутри

Вратарь «Арсенала» Давид Райя рассказал о своих переживаниях после поражения от «Пари Сен‑Жермен» в финале Лиги чемпионов — 2025/2026. Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались парижане — 4:3.

«Когда выходишь в финал Лиги чемпионов впервые за 20 лет, а потом уступаешь по пенальти, это разрушает тебя изнутри. Я уходил оттуда с высоко поднятой головой из‑за той работы, которую мы проделали, но внутри был разбит. Мы были так близки… Той ночью после финала было очень тяжело, на следующее утро тоже. Но потом приезжаешь на «Эмирейтс», видишь болельщиков с трофеем Премьер‑лиги и понимаешь, чего ты достиг. Это заставляет улыбнуться», — приводит слова Райи The Guardian.

Также голкипер отметил, что после поражения он не мог говорить с одноклубником по сборной Фабианом Руисом, который выступает за «ПСЖ», и поздравил его только на следующий день.