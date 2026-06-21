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«Не все будут меня любить». Райя высказался о конкуренции голкиперов в сборной Испании

«Не все будут меня любить». Райя высказался о конкуренции голкиперов в сборной Испании
Давид Райя
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Вратарь сборной Испании Давид Райя высказался о том, что остался в запасе на стартовый матч чемпионата мира 2026 года с Кабо‑Верде. Место в воротах занял Унай Симон.

«Знаю, будут ошибки, не все будут меня любить, но я оставляю дебаты другим. Всегда уважаю решение тренера. Конкуренция — это хорошо, всегда буду помогать, независимо от моей роли», — приводит слова Райи The Guardian.

В сезоне‑2025/2026 Райя в третий раз подряд стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ и выиграл чемпионат Англии.

Матч Испания — Саудовская Аравия состоится 21 июня в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
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