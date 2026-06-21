«Не все будут меня любить». Райя высказался о конкуренции голкиперов в сборной Испании

Вратарь сборной Испании Давид Райя высказался о том, что остался в запасе на стартовый матч чемпионата мира 2026 года с Кабо‑Верде. Место в воротах занял Унай Симон.

«Знаю, будут ошибки, не все будут меня любить, но я оставляю дебаты другим. Всегда уважаю решение тренера. Конкуренция — это хорошо, всегда буду помогать, независимо от моей роли», — приводит слова Райи The Guardian.

В сезоне‑2025/2026 Райя в третий раз подряд стал обладателем «Золотой перчатки» АПЛ и выиграл чемпионат Англии.

Матч Испания — Саудовская Аравия состоится 21 июня в Атланте на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум». Начало — в 19:00 мск.