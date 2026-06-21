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Хохлов: не собираюсь смотреть ночные матчи ЧМ-2026 — участвует очень много команд

Хохлов: не собираюсь смотреть ночные матчи ЧМ-2026 — участвует очень много команд
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Бывший российский футболист, а ныне главный тренер молодёжной команды «Локомотива» Дмитрий Хохлов рассказал, следит ли за ночными матчами чемпионата мира — 2026. Турнир проходит с 11 июня по 19 июля на стадионах в 11 городах Мексики, США и Канады.

«Мало смотрю матчей чемпионата мира. У меня были сборы с молодёжной командой «Локомотива». Занимался своими делами. Ночные игры я точно не собираюсь смотреть. На турнире участвует очень много команд. Планирую со следующей стадии начать более пристально смотреть чемпионат мира, а сейчас не очень хочется», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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