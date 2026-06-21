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Дмитрий Хохлов: некоторые матчи на чемпионате мира — 2026 просто выключал

Дмитрий Хохлов: некоторые матчи на чемпионате мира — 2026 просто выключал
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Российский тренер Дмитрий Хохлов высказался о перспективах сборной России в случае участия в чемпионате мира 2026 года, а также рассказал о своём восприятии турнира.

«Мы можем только рассуждать, как могла бы сыграть сборная России на чемпионате мира. Без международных игр и серьёзных соперников можем только фантазировать, на что могла бы претендовать наша национальная команда. Если бы на чемпионате мира играла наша сборная, я бы болел за неё.

А так — никого не поддерживаю. Перед чемпионатом мира я выделял Францию как фаворита турнира. Сейчас просто смотрю матчи и не думаю, кто выиграет. Некоторые игры понравились, а некоторые — просто выключал», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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