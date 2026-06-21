Бьелса: Вальверде — игрок, который становится ещё сильнее, когда владеет мячом

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса перед матчем 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кабо-Верде высказался об игровой роли полузащитника Федерико Вальверде.

«Вальверде — игрок, который становится ещё сильнее, когда владеет мячом. Возможно, игра на правом фланге [в матче с Саудовской Аравией] уменьшила количество передач, которые он получал. Но иногда футболиста могут критиковать, что он коснулся мяча всего несколько раз. А бывают и другие случаи, как, например, матч «Реала» с «Манчестер Сити» [в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026], когда Вальверде коснулся мяча четыре раза и принёс команде победу благодаря этим касаниям.

Федерико — игрок высочайшего уровня. Он динамичен, уверенно принимает мяч на разных позициях, способен забивать, бить издалека, делать навесы, совершать неожиданные рывки, усердно работать и возвращать себе владение мячом. Немногие футболисты обладают таким количеством разных граней в своей игре», — приводит слова Бьелсы официальный сайт ФИФА.