Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бьелса: Вальверде — игрок, который становится ещё сильнее, когда владеет мячом

Бьелса: Вальверде — игрок, который становится ещё сильнее, когда владеет мячом
Комментарии

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса перед матчем 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Кабо-Верде высказался об игровой роли полузащитника Федерико Вальверде.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
22 июня 2026, понедельник. 01:00 МСК
Уругвай
Не начался
Кабо-Верде
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вальверде — игрок, который становится ещё сильнее, когда владеет мячом. Возможно, игра на правом фланге [в матче с Саудовской Аравией] уменьшила количество передач, которые он получал. Но иногда футболиста могут критиковать, что он коснулся мяча всего несколько раз. А бывают и другие случаи, как, например, матч «Реала» с «Манчестер Сити» [в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/2026], когда Вальверде коснулся мяча четыре раза и принёс команде победу благодаря этим касаниям.

Федерико — игрок высочайшего уровня. Он динамичен, уверенно принимает мяч на разных позициях, способен забивать, бить издалека, делать навесы, совершать неожиданные рывки, усердно работать и возвращать себе владение мячом. Немногие футболисты обладают таким количеством разных граней в своей игре», — приводит слова Бьелсы официальный сайт ФИФА.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Уругвай — Кабо-Верде. Зачем «Реал», когда есть «Акрон» и «Краснодар»?
Уругвай — Кабо-Верде. Зачем «Реал», когда есть «Акрон» и «Краснодар»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android