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Испания — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026, 21 июня 2026

Испания — Саудовская Аравия: стартовые составы команд на матч ЧМ-2026
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Сегодня, 21 июня, состоится матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра пройдёт на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступит Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд.

Испания: Симон, Кубарси, Лапорт, Кукурелья, Порро, Родри, Педри, Ольмо, Ямаль, Оярсабаль, Баэна.

Саудовская Аравия: Аль-Оваис, Аль-Тамбакти, Аль-Амри, Абдулхамид, Аль-Харби, Канно, Аль-Хайбари, Аль-Джуваир, Аль-Давсари, Аль-Шамат, Аль-Бурайкан.

После 1-го тура все команды в группе Н набрали по одному очку. Сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия сыграла вничью с командой Уругвая (1:1).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день — с Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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