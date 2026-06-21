Защитник сборной Португалии Дало: невозможно выиграть чемпионат мира без трудностей

Защитник сборной Португалии Диогу Дало высказался о ничьей в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой ДР Конго (1:1).

«Мы, футболисты, всегда стараемся находить позитив, не уклоняемся от ответственности, но остаёмся реалистами. Невозможно избежать трудностей на пути к победе в таком турнире. Нужно немного переосмыслить всё. Стараемся рассматривать результат и саму игру как возможность для роста. Первыми понимаем, что есть над чем работать. Важно продолжать чувствовать поддержку, но невозможно выиграть чемпионат мира без трудностей», — приводит слова Дало официальный сайт Португальской футбольной федерации.