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Защитник сборной Португалии Дало: невозможно выиграть чемпионат мира без трудностей

Защитник сборной Португалии Дало: невозможно выиграть чемпионат мира без трудностей
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Защитник сборной Португалии Диогу Дало высказался о ничьей в матче 1-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

«Мы, футболисты, всегда стараемся находить позитив, не уклоняемся от ответственности, но остаёмся реалистами. Невозможно избежать трудностей на пути к победе в таком турнире. Нужно немного переосмыслить всё. Стараемся рассматривать результат и саму игру как возможность для роста. Первыми понимаем, что есть над чем работать. Важно продолжать чувствовать поддержку, но невозможно выиграть чемпионат мира без трудностей», — приводит слова Дало официальный сайт Португальской футбольной федерации.

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