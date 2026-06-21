Хави: Месси — это Майкл Джордан от мира футбола. Он неподражаем

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави поделился воспоминаниями о первых тренировках с Лионелем Месси и оценил его форму на текущем чемпионате мира — 2026. По словам испанца, аргентинец обладает уникальным пониманием игры.

«Когда я впервые услышал о Месси от тренера молодёжки, отнёсся к этому скептически. Но на первой же совместной тренировке в 2004 году не поверил своим глазам. Карлес Пуйоль, Виктор Вальдес, Деку, Роналдиньо — мы все просто переглядывались, понимая, что это ненормально. Лео было всего 16 лет, но он сразу стал едва ли не лучшим игроком в клубе.

Месси — это Майкл Джордан от мира футбола. Он неподражаем и почти не человек. Если бы на его месте был кто-то другой, он бы завершил карьеру после победы на ЧМ-2022, но Лео — настоящий соревновательный зверь. Он убеждён, что может выиграть турнир снова», — приводит слова Хави The Athletic.

Также Хави раскрыл один из главных секретов игры нападающего.

«Он постоянно смотрит по сторонам, постоянно оценивает, что происходит вокруг него. У него всё в голове. Часто Месси просто ходит пешком, но при этом сканирует поле. Я без преувеличения скажу, что он мог бы сыграть на позиции Иньесты, Бускетса, Пуйоля или моей — он делал бы всё так же хорошо, как лучший игрок на любой из этих позиций. Это правда и сейчас. Я написал Лео после игры с Алжиром. Сказал, что его игра — это какая-то шутка, что я могу только смеяться, глядя, что он творит. Это безумие»,— заявил Хави.