Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вирджил ван Дейк: мир немного недооценил Японию, это отличная команда

Вирджил ван Дейк: мир немного недооценил Японию, это отличная команда
Комментарии

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о выступлении национальной команды Японии на чемпионате мира по футболу 2026 года. В матче 1-го тура группы F азиатская команда сыграла вничью с «оранжевыми» (2:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
Япония
1:0 ван Дейк – 50'     1:1 Накамура – 57'     2:1 Саммервилл – 64'     2:2 Камада – 88'    

«Думаю, мир немного недооценил Японию, это отличная команда. Этот матч изначально обещал быть сложным. Реакция после игры была немного… я бы не сказал, что неуважительной, но… Япония долгое время оставалась непобежденной, они какое-то время не пропускали голов, обыграли Бразилию, Англию и Шотландию. Это всегда непросто.

Ничья, пропущенный гол в конце, конечно, оставляют горький осадок. Но в этом матче было много позитивных моментов, именно на этом строим свою игру на этой неделе. Думаю, сегодняшний матч [с Швецией] показал, что мы сделали хорошо, особенно в первой половине обоих таймов. В конце концов, всё дело в победе, мы выиграли 5:1. Восстановимся и перейдём к следующему матчу», — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре азиатская команда разгромила Тунис со счётом 4:0. На данный момент Нидерланды и Япония набрали по четыре очка и занимают первое и второе места в таблице группы F соответственно. Швеция с тремя очками располагается на третьей строчке. Тунис не набрал очков и располагается на четвёртой строчке.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Япония разнесла соперника в 1000-м матче чемпионатов мира! Разгром начался с гола пяткой
Япония разнесла соперника в 1000-м матче чемпионатов мира! Разгром начался с гола пяткой
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android