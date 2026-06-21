Вирджил ван Дейк: мир немного недооценил Японию, это отличная команда

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк высказался о выступлении национальной команды Японии на чемпионате мира по футболу 2026 года. В матче 1-го тура группы F азиатская команда сыграла вничью с «оранжевыми» (2:2).

«Думаю, мир немного недооценил Японию, это отличная команда. Этот матч изначально обещал быть сложным. Реакция после игры была немного… я бы не сказал, что неуважительной, но… Япония долгое время оставалась непобежденной, они какое-то время не пропускали голов, обыграли Бразилию, Англию и Шотландию. Это всегда непросто.

Ничья, пропущенный гол в конце, конечно, оставляют горький осадок. Но в этом матче было много позитивных моментов, именно на этом строим свою игру на этой неделе. Думаю, сегодняшний матч [с Швецией] показал, что мы сделали хорошо, особенно в первой половине обоих таймов. В конце концов, всё дело в победе, мы выиграли 5:1. Восстановимся и перейдём к следующему матчу», — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре азиатская команда разгромила Тунис со счётом 4:0. На данный момент Нидерланды и Япония набрали по четыре очка и занимают первое и второе места в таблице группы F соответственно. Швеция с тремя очками располагается на третьей строчке. Тунис не набрал очков и располагается на четвёртой строчке.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.