«Не ожидаем лёгкой игры». Защитник сборной Португалии Дало — о матче с Узбекистаном

Защитник сборной Португалии Диогу Дало поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Узбекистана.

«Победа – это самое важное. Убедительная она или нет, победа есть победа. Каждое очко, которое мы можем заработать для выхода в следующий этап, всегда важно. Нам предстоит встретиться с решительно настроенной командой. Не ожидаем лёгкой игры, но от нас зависит, примем ли мы верные решения и выиграем ли матч. В этом наша главная задача», — приводит слова Дало официальный сайт Португальской футбольной федерации.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.