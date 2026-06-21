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«Не ожидаем лёгкой игры». Защитник сборной Португалии Дало — о матче с Узбекистаном

«Не ожидаем лёгкой игры». Защитник сборной Португалии Дало — о матче с Узбекистаном
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Защитник сборной Португалии Диогу Дало поделился ожиданиями от матча 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу — 2026 с национальной командой Узбекистана.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Победа – это самое важное. Убедительная она или нет, победа есть победа. Каждое очко, которое мы можем заработать для выхода в следующий этап, всегда важно. Нам предстоит встретиться с решительно настроенной командой. Не ожидаем лёгкой игры, но от нас зависит, примем ли мы верные решения и выиграем ли матч. В этом наша главная задача», — приводит слова Дало официальный сайт Португальской футбольной федерации.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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