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Игрок сборной Парагвая забрал часы судьи в матче ЧМ-2026 с Турцией

Игрок сборной Парагвая забрал часы судьи в матче ЧМ-2026 с Турцией
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Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса забрал часы, которые уронил судья во время матча ЧМ-2026 с Турцией. В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор). Победу одержала команда Парагвая (1:0), а Галарса стал автором победного гола на второй минуте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

В концовке первого тайма на поле началась потасовка. Турецкий защитник Мерих Демирал толкался с соперником и случайно задел руку арбитра Ивана Бартона, с которой слетели его часы. Пока все толкались и спорили, Галарса увидел часы, подобрал их с газона и надел их себе на руку.

Часы главному арбитру из Сальвадора вернули только во втором тайме.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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