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Ван Дейк высказался об игре против Дьёкереша и Исака в матче ЧМ-2026 со Швецией

Ван Дейк высказался об игре против Дьёкереша и Исака в матче ЧМ-2026 со Швецией
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Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года со Швецией (5:1) высказался о противостоянии с Виктором Дьёкерешем и Александером Исаком. Оба форварда не отличились во встрече с «оранжевыми».

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5'     2:0 Бробби – 17'     3:0 Гакпо – 47'     4:0 Гакпо – 54'     4:1 Эланга – 59'     5:1 Саммервилл – 89'    

«Думаю, большую часть матча мы играли великолепно. Мы были очень надёжны в обороне, сильны в атаке и забили пять потрясающих голов… Теперь переходим к следующему матчу.

Дело было не только в них [Дьёкереше и Исаке]. Конечно, прекрасно знаем, каким качеством они обладают. Я хорошо их знаю, особенно Алекса [Исака]. В первом тайме вплоть до перерыва на питьё воды, играли очень хорошо. После этого они изменили свою схему и позволили Алексу играть свободно, смещаясь с левого фланга. Нам было немного сложно с этим справиться, потому что он всегда был без опеки. Во втором тайме мы, конечно, это изменили и снова начали играть очень хорошо. Всегда важно было довести дело до конца [против них], даже когда они создают моменты, нужно продолжать бороться, потому что у них есть класс», — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

На данный момент Нидерланды и Япония набрали по четыре очка и занимают первое и второе места в таблице группы F соответственно. Швеция с тремя очками располагается на третьей строчке. Тунис не набрал очков и располагается на четвёртой строчке.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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