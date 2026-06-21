Ван Дейк высказался об игре против Дьёкереша и Исака в матче ЧМ-2026 со Швецией

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк после матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года со Швецией (5:1) высказался о противостоянии с Виктором Дьёкерешем и Александером Исаком. Оба форварда не отличились во встрече с «оранжевыми».

«Думаю, большую часть матча мы играли великолепно. Мы были очень надёжны в обороне, сильны в атаке и забили пять потрясающих голов… Теперь переходим к следующему матчу.

Дело было не только в них [Дьёкереше и Исаке]. Конечно, прекрасно знаем, каким качеством они обладают. Я хорошо их знаю, особенно Алекса [Исака]. В первом тайме вплоть до перерыва на питьё воды, играли очень хорошо. После этого они изменили свою схему и позволили Алексу играть свободно, смещаясь с левого фланга. Нам было немного сложно с этим справиться, потому что он всегда был без опеки. Во втором тайме мы, конечно, это изменили и снова начали играть очень хорошо. Всегда важно было довести дело до конца [против них], даже когда они создают моменты, нужно продолжать бороться, потому что у них есть класс», — приводит слова ван Дейка официальный сайт ФИФА.

На данный момент Нидерланды и Япония набрали по четыре очка и занимают первое и второе места в таблице группы F соответственно. Швеция с тремя очками располагается на третьей строчке. Тунис не набрал очков и располагается на четвёртой строчке.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.