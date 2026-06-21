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Невилл рассказал, какого игрока сборной Германии следует подписать «Манчестер Юнайтед»

Невилл рассказал, какого игрока сборной Германии следует подписать «Манчестер Юнайтед»
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл полагает, что манкунианцам следует приобрести полузащитника сборной Германии и дортмундской «Боруссии» Феликса Нмечу.

«Чем чаще Нмеча играет так, как в тот вечер [в матче со сборной Кот-д'Ивуара на ЧМ], тем дороже он становится. Но сейчас мы слышим, что «Манчестер Юнайтед» может отдать £ 100 млн за Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма». Поэтому им придётся поискать альтернативные варианты на чемпионате мира, а также обратить внимание и на другие европейские лиги», — приводит слова Невилла Metro со ссылкой на ITV.

В 42 матчах прошедшего клубного сезона Нмеча забил пять голов и отдал три голевые передачи.

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