Goal представил топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира по футболу.

Первое место в рейтинге занял Пеле. Бразильский нападающий является единственным футболистом, который трижды выигрывал чемпионат мира. Вторым стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, а тройку лидеров замкнул ещё один аргентинец Диего Марадона.

Топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии Goal:

Пеле (Бразилия);

Лионель Месси (Аргентина);

Диего Марадона (Аргентина);

Роналдо (Бразилия);

Франц Беккенбауэр (Германия);

Кафу (Бразилия);

Герд Мюллер (Германия);

Килиан Мбаппе (Франция);

Зинедин Зидан (Франция);

Мирослав Клозе (Германия).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).