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Goal представил топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира

Goal представил топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира
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Портал Goal составил рейтинг лучших футболистов в истории чемпионатов мира по футболу.

Первое место в рейтинге занял Пеле. Бразильский нападающий является единственным футболистом, который трижды выигрывал чемпионат мира. Вторым стал форвард сборной Аргентины Лионель Месси, а тройку лидеров замкнул ещё один аргентинец Диего Марадона.

Топ-10 лучших футболистов в истории чемпионатов мира по версии Goal:

Пеле (Бразилия);
Лионель Месси (Аргентина);
Диего Марадона (Аргентина);
Роналдо (Бразилия);
Франц Беккенбауэр (Германия);
Кафу (Бразилия);
Герд Мюллер (Германия);
Килиан Мбаппе (Франция);
Зинедин Зидан (Франция);
Мирослав Клозе (Германия).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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