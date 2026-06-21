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Алан Ширер: новое правило о перерывах на водопой сбивает ритм игры

Алан Ширер: новое правило о перерывах на водопой сбивает ритм игры
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Бывший нападающий сборной Англии Алан Ширер поделился мнением о перерывах на водопой во время матчей чемпионата мира по футболу — 2026.

«Полностью согласен с тем, что новое правило о перерывах на водопой сбивает ритм игры. Ради безопасности игроков, когда слишком жарко, да, безусловно, необходим перерыв на питьё. Но, например, на матче сборной Англии работала система охлаждения воздуха. 21°C — идеальная температура, всё было под крышей. Поэтому в таких случаях нет абсолютно никакой необходимости в перерыве на питьё ради благополучия игроков.

Мы все знаем, для чего это нужно. Все понимаем, зачем ввели эти паузы. И, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев это делается не ради благополучия игроков, а ради рекламы», — приводит слова Ширера Tribal Football.

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