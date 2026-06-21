Криштиану Роналду станет владельцем 25% акций «Аль-Насра» — Фиса

Консультант саудовской Про-Лиги Бернд Фиса рассказал, что нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в рамках долгосрочного планирования получит в собственность 25% акций клуба.

«Криштиану Роналду, по крайней мере в долгосрочной перспективе, гарантировал себе 25% акций «Аль-Насра», — приводит слова Фисы Cabine Desportiva в социальной сети Х.

41-летний португальский форвард перешёл в саудовский «Аль-Наср» в январе 2023 года в статусе свободного агента. За это время нападающий выиграл с командой два трофея — Кубок арабских чемпионов среди клубов в 2023 году и чемпионат Саудовской Аравии в сезоне-2025/2026.