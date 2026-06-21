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Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Саудовская Аравия: голы, передачи, карточки, сколько отыграл

Ламин Ямаль на ЧМ-2026, статистика в матче Испания — Саудовская Аравия
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вышел в стартовом составе национальной команды в матче 2-го тура группы Н мирового первенства 2026 года. Испанская команда победила сборную Саудовской Аравии (4:0). Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступил Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Окончен
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Ямаль провёл на поле 45 минут и был заменён в перерыве матча. Вместо Ямаля на поле вышел нападающий Йереми Пино. За время, проведённое на поле, Ямаль отметился забитым голом, который стал для него дебютным на чемпионатах мира. Футболист отличился на 10-й минуте встречи. Вингер нанёс пять ударов по воротам Саудовской Аравии (два в створ). Точность передач Ямаля составила 90,6%.

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем 27 июня.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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