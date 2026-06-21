Защитник ЦСКА Жоао Виктор рассказал, как провёл отпуск

Бразильский защитник московского ЦСКА Жоао Виктор рассказал, как провёл отпуск.

«Очень хорошо провёл отпуск, был в Бразилии. Одно из главных событий — свадьба моего очень хорошего друга. А потом я поехал в свой родной город и там отдыхал.

Возвращаюсь в отличной форме, готов к тренировкам и борьбе за максимальные цели. Сделаем всё возможное», — сказал Жоао Виктор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

На летнем предсезонном сборе армейцы проведут шесть матчей, в том числе с бразильским «Ботафого» и московскими «Локомотивом» и «Динамо».

По итогам прошлого сезона ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги, набрав 51 очко.