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Определились все участники Первой лиги сезона-2026/2027

Определились все участники Первой лиги сезона-2026/2027
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Стали известны все участники Лиги Pari сезона-2026/2027. Ранее последнюю путёвку в Первую лигу выиграл московский «Велес», до того из Leon-Второй лиги «А» также отобрались «Ленинградец» и «Текстильщик». Из Мир РПЛ по итогам прошлого сезона вылетели «Пари Нижний Новгород» и «Сочи».

Состав участников Первой лиги сезона-2026/2027 выглядит следующим образом: «Арсенал» (Тула), «Велес» (Москва), «Волга» (Ульяновск), «Енисей» (Красноярск), «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Ленинградец» (Санкт-Петербург), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Пари Нижний Новгород», «Ротор» (Волгоград), «СКА-Хабаровск», «Сочи», «Спартак» (Кострома), «Текстильщик» (Иваново), «Торпедо» (Москва), «Урал» (Екатеринбург), «Уфа», «Челябинск», «Шинник» (Ярославль).

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