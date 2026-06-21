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Футбольный клуб «Велес» вышел в Первую лигу

Футбольный клуб «Велес» вышел в Первую лигу
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Футбольный клуб «Велес» вышел в Лигу Pari и будет выступать в ней в сезоне-2026/2027. Это случилось несмотря на поражение клуба из Москвы от «Сибири» в ответном стыковом матче между командами Leon-Второй Лиги «А» за право на выход в Первую лигу. «Велес» потерпел поражение со счётом 1:2, но благодаря разгромной победе в первой встрече (4:1) будет выступать в Первой лиге.

В составе победителей в ответной игре дублем отметился нападающий Антон Кобялко. В составе «Велеса» единственный мяч забил форвард Захар Тарасенко.

Ранее право выступления в Первой лиге завоевали «Ленинградец» из Ленинградской области и ивановский «Текстильщик».

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