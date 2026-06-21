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Суперкомпьютер Opta оценил вероятность победы Испании над Саудовской Аравией в матче ЧМ

Суперкомпьютер Opta оценил вероятность победы Испании над Саудовской Аравией в матче ЧМ
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Суперкомпьютер Opta оценил шансы сборной Испании в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Саудовской Аравией в 87,4%. Об этом сообщает Opta Analyst. Встреча пройдёт сегодня, 21 июня.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
Не начался
Саудовская Аравия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

По оценке аналитической модели, сборная Саудовской Аравии победит с шансом в 3,8%. Вероятность ничьи между командами оценивается в 8,8%.

После 1-го тура все команды в группе Н набрали по одному очку. Сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия сыграла вничью с командой Уругвая (1:1).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день — с Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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