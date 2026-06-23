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Португалия — Узбекистан: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Португалия — Узбекистан: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы K чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Португалии и Узбекистана. Игра пройдёт на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» (Хьюстон, США). В качестве главного арбитра выступит Джалал Джайед из Марокко. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. В прямом эфире встречи покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию этой встречи также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Португалия — Узбекистан в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группы K португальская национальная команда сыграла вничью с ДР Конго (1:1), а Узбекистан уступил Колумбии (1:3). В 3-м туре сборная Португалии встретится с Колумбией (28 июня), а Узбекистан — с ДР Конго (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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