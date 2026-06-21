«Интер» нашёл возможную замену де Врею в «Роме» — La Gazzetta dello Sport

26-летний защитник «Ромы» Эван Н'Дика привлёк внимание миланского «Интера». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

«Нерадзурри» видят в этом футболисте возможную замену Стефану де Врею, который может покинуть команду этим летом. Миланцев привлекают в Н'Дика его технические данные, а также возраст: у защитника уже есть опыт выступления в элитных турнирах, при этом он сможет быть полезен на протяжении долгого времени. Отмечается, что римскому клубу придётся продать некоторых исполнителей, чтобы вписаться в финансовый регламент УЕФА.

В 42 матчах прошедшего клубного сезона Н'Дика забил пять голов. Его рыночная стоимость оценивается в € 35 млн.