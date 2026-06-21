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«Очень рады за Дика». В Нидерландах оценили успех Адвоката со сборной Кюрасао на ЧМ

«Очень рады за Дика». В Нидерландах оценили успех Адвоката со сборной Кюрасао на ЧМ
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Нидерландский журналист De Telegraaf Йерун Каптейнс оценил успех сборной Кюрасао и её главного тренера Дика Адвоката после матча 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором команда отобрала очки у Эквадора (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

«Сыграть на чемпионате мира — огромный успех для Кюрасао. Это самое маленькое государство в истории чемпионатов мира, население там — около 150 тыс. человек. Кстати, многие из игроков сборной Кюрасао — дети иммигрантов, которые родились и выросли в Нидерландах. Только Чонг родился в Виллемстаде — столице Кюрасао, но и он переехал в Нидерланды в трёхлетнем возрасте.

В Нидерландах очень рады за Дика Адвоката, самого возрастного тренера на этом чемпионате мира. Все помним, как ему пришлось покинуть сборную Кюрасао из-за здоровья его дочери. Но когда ситуация наладилась, игроки попросили Дика вернуться. И он это сделал», — сказал Каптейнс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В заключительной игре группового этапа сборная Кюрасао встретится с Кот-д'Ивуаром 25 июня.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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