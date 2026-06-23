Англия — Гана: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступит Саид Мартинес из Гондураса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

В 1-м туре группы L английская национальная команда победила Хорватию (4:2), а Гана обыграла Панаму (1:0). В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня), а Гана — с Хорватией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Скрытые «бриллианты» ЧМ по футболу 2026: