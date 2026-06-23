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Англия — Гана: во сколько начало матча группового этапа ЧМ по футболу 2026, где смотреть прямую трансляцию

Англия — Гана: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 23 июня, состоится матч 2-го тура группы L чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Англии и Ганы. Игра пройдёт на стадионе «Джиллетт» (Фоксборо, США). В качестве главного арбитра выступит Саид Мартинес из Гондураса. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ». Трансляцию также можно будет посмотреть в Okko.

Права на трансляцию игры чемпионата мира – 2026 Англия — Гана в России принадлежат «Матч ТВ», данная трансляция также будет доступна в сервисе Okko.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 23:00 МСК
Англия
Не начался
Гана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре группы L английская национальная команда победила Хорватию (4:2), а Гана обыграла Панаму (1:0). В 3-м туре сборная Англии встретится с Панамой (28 июня), а Гана — с Хорватией (28 июня).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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