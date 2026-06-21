Тренер сборной Ирака объяснил, почему команда не проводит утренних тренировок на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнольд объяснил, почему национальная команда не проводит утренние тренировки.

«Я провёл около восьми месяцев в Багдаде, чтобы понять страну и её особенности. Игроки – не роботы. Они ложатся спать около трёх часов ночи и встают в 11 утра, поэтому мы не проводим утренние тренировки. Они молятся пять раз в день, поэтому мы не назначаем занятия на время молитвы.

Мне нужно было учиться у них, а не наоборот. И больше всего меня удивила их дисциплина», – приводит слова Арнольда L’Equipe.

В 1-м туре чемпионата мира Ирак проиграл Норвегии со счётом 1:4 и занимает последнее место в турнирной таблице группы I. Во 2-м туре иракская национальная команда встретится со сборной Франции (23 июня), а в 3-м – с Сенегалом (26 июня).