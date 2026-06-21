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Тренер сборной Японии Мориясу прокомментировал разгромную победу над командой Туниса

Тренер сборной Японии Мориясу прокомментировал разгромную победу над командой Туниса
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Главный тренер сборной Японии Хадзимэ Мориясу высказался о победе своей команды в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с национальной командой Туниса (4:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 4
Япония
0:1 Камада – 4'     0:2 Уэда – 31'     0:3 Ито – 69'     0:4 Уэда – 83'    

«Мы хорошо подготовились к тому, что хотели сделать, играли агрессивно. В ходе подготовки тренерский штаб чётко объяснил всё, что нужно делать, и благодаря этому игроки смогли раскрыть весь свой потенциал. Многие японские болельщики приехали сюда, в Монтеррей, пели вместе с нами гимн и громко за нас болели. Их поддержка стала для нас огромным стимулом», — приводит слова Мориясу официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы F тунисская национальная команда разгромно уступила Швеции — 1:5. Япония сыграла вничью со сборной Нидерландов — 2:2.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.

Календарь матчей ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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