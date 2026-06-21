Вратарь сборной Японии прокомментировал «сухую» победу над Тунисом на ЧМ-2026

Вратарь сборной Японии Дзион Судзуки высказался после матча 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года с Тунисом (4:0). Голкипер азиатской команды смог отыграть «на ноль».

«Это был отличный матч. Мы сегодня сыграли очень хорошо. Хотели взять все три очка и сохранить ворота в неприкосновенности, нам это удалось. Знали ещё до игры, что будет очень сложно, потому что Тунис проиграл Швеции и будет стремиться реабилитироваться. Они также сменили тренера, что сильно затрудняло прогнозирование их подхода к матчу. Но очень хорошо подготовились. Конечно, хотели забить как можно раньше, а после этого оставались сосредоточенными и перекрывали свободные зоны до финального свистка. Мы показали отличную игру», — приводит слова Судзуки официальный сайт ФИФА.

Нидерланды и Япония набрали по четыре очка и занимают первое и второе места в таблице группы F соответственно. Швеция с тремя очками располагается на третьей строчке. Тунис не набрал очков и находится на четвёртом месте.

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют в один круг — каждая проведёт по три матча. В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.