«Аталанта» интересуется нападающим «Фиорентины» Альбертом Гудмундссоном — Скира

«Аталанта» направила «Фиорентине» запрос относительно возможной покупки нападающего сборной Исландии Альберта Гудмундссона. Об этом сообщил инсайдер Николо Скира в социальной сети Х.

Отмечается, что Гудмундссон с высокой долей вероятности покинет команду из Флоренции этим летом, он не входит в планы нового главного тренера коллектива Фабио Гроссо.

В 46 матчах прошлого клубного сезона Гудмундссон забил 10 голов и отдал шесть голевых передач. По данным сайта Transfermarkt, текущая рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Ранее игрок также выступал за «Дженоа», «АЗ Алкмар» и ПСВ. По итогам прошлого сезона «Фиорентина» заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А.