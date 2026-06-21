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Ашраф Хакими впервые высказался о суде по делу об изнасиловании

Ашраф Хакими впервые высказался о суде по делу об изнасиловании
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Защитник «Пари Сен-Жермен» и капитан сборной Марокко Ашраф Хакими прокомментировал решение французского апелляционного суда передать его дело в суд. Апелляционный суд Версаля подтвердил наличие достаточных оснований для начала процесса по обвинениям, выдвинутым в феврале 2023 года.

«Судья посмотрел мне в глаза и сказал: «Если бы ты не был знаменит, этого дела никогда бы не было». Я годами хранил молчание. Думал, что сохранение достоинства, терпение и доверие к системе правосудия позволят принять правильные решения. Сегодня за счёт моей семьи, моей жизни и, прежде всего, истины рассказывается история, которая не имеет ко мне отношения. Иногда мне кажется, что я стал лёгкой мишенью. Ждал этого судебного процесса с первого дня. И сейчас с нетерпением жду его. Наконец-то смогу высказаться»,— приводит слова Хакими TransferNewsLive.

Ранее юристы игрока заявляли, что Хакими настаивал на разбирательстве, чтобы защитить себя от обвинений, которые он отрицает. На данный момент защитник находится в расположении сборной Марокко на чемпионате мира — 2026 и готовится к матчу со сборной Гаити, который пройдёт 25 июня.

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