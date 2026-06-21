Главный тренер сборной Бельгии высказался перед матчем с Ираном на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высказался перед матчем 2-го тура группы G чемпионата мира 2026 года, в котором его команда встретится со сборной Ирана. Игра состоится сегодня, 21 июня.

«Мы проанализировали игру Ирана не так тщательно, как обычно, потому что за этой командой сложно следить в товарищеских матчах. Однако видели, что они провели сильную отборочную кампанию к чемпионату мира, и, конечно же, наблюдали за их первым матчем с Новой Зеландией. Мы не очень внимательно следим за азиатскими командами, но все, конечно же, знают [Мехди] Тареми (нападающий греческого «Олимпиакоса» и сборной Ирана. – Прим. «Чемпионата»)», — приводит слова Гарсии официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре группы G сборная Бельгии сыграла вничью с Египтом (1:1), а национальная команда Ирана не смогла победить Новую Зеландию (2:2).