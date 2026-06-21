Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эшли Коул может покинуть «Чезену», которую возглавляет с марта — La Gazzetta dello Sport

Эшли Коул может покинуть «Чезену», которую возглавляет с марта — La Gazzetta dello Sport
Комментарии

Главный тренер итальянской «Чезены» Эшли Коул, работающий в клубе с марта, в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

Football Italia добавляет, что инициатором приглашения Коула в римский клуб стал американский совладелец римлян Майк Мелби, который знал Эшли со времён его выступления за «Лос-Анджелес Гэлакси». При этом болельщики, игроки и бывший спортивный директор «Чезены» Филиппо Фуско были против этой идеи, они не хотели завершать сотрудничество с предыдущим тренером команды Микеле Миньяни. Контракт Коула с «морскими коньками» рассчитан до 30 июня, стороны его, вероятно, продлевать не станут.

Для Коула работа в «Чезене» стала первой в качестве главного тренера. Под его руководством команда заняла 11-е место в турнирной таблице Серии B, одержав одну победу в восьми матчах.

Материалы по теме
Официально
«Фейеноорд» объявил об увольнении Робина ван Перси с поста главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android