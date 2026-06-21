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Тренер Кабо-Верде: мы приехали сюда, чтобы соревноваться. У команды нет причин нервничать

Тренер Кабо-Верде: мы приехали сюда, чтобы соревноваться. У команды нет причин нервничать
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Главный тренер сборной Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту (Бубишта) призвал свою команду оставаться сосредоточенной, несмотря на сенсационную ничью в матче 1-го тура группы H с национальной командой Испании (0:0).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Что касается меня, я спокоен. Мы приехали сюда не просто для участия. Приехали сюда, чтобы соревноваться. У моей команды нет причин нервничать. Нет ничего лучше, чем встреча с двумя чемпионами мира [Испанией и Уругваем] и Саудовской Аравией, одной из сильнейших команд Азии. Это невероятная возможность показать нашу страну миру.

Наши люди празднуют, празднуют очень бурно. Я говорил ещё до нашего приезда сюда, что никто не должен праздновать больше, чем мы. Мы маленькая страна, но у нас есть мужество бороться за самые сложные вещи с другой стороны, празднования проходят скорее за пределами нашего лагеря, чем внутри него. Были моменты удовлетворения, рады показать не только то, что нет ничего невозможного, но и то, что маленькие страны могут стоять плечом к плечу с крупнейшими командами и добиваться результатов. Но сохраняем спокойствие. Знаем, что наша концентрация должна быть на 200%. Мы хотим жить настоящим», — приводит слова Педру Лейтау Бриту официальный сайт ФИФА.

Во 2-м туре Кабо-Верде встретится с Уругваем (22 июня), в 3-м — с Саудовской Аравией (27 июня).

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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