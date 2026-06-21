«Ещё скажет слово». Вратарь «Акрона» Тереховский — о Беншимоле на ЧМ

Вратарь «Акрона» Игнат Тереховский высказался о нападающем сборной Кабо-Верде и своём одноклубнике Беншимоле.

«Беншимола стараемся не отвлекать. Ему и так много кто написывает. Тем более чемпионат мира. Поговорим с ним, когда приедет. Болеем за него все!

Ничего страшного, что он не вышел с Испанией. Во-первых, это первый матч. Во-вторых, Кабо-Верде играли от обороны, делали акцент на защиту. Беншимол — сильное усиление для их атаки. Сейчас будет два матча, где нужно забивать, чтобы выходить из группы. Наш Беншимол — главный помощник. Правильно, что с Испанией сыграли от обороны. Уверены, что он ещё скажет слово», — сказал Тереховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).