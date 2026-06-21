Главный тренер Кабо-Верде высказался перед игрой с Уругваем на ЧМ-2026

Главный тренер сборной Кабо-Верде Педру Лейтау Бриту (Бубишта) высказался перед матчем 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Уругваем. Встреча пройдёт в Майами, США, на стадионе «Хард Рок», начало — в 1:00 мск.

«Знаем силу Уругвая. Это ещё один [после Испании] победитель чемпионата мира, а также [бывший] чемпион Южной Америки. Но с самого начала мы говорили, что независимо от результата матча с Испанией, наш настрой останется положительным. Наша цель всегда состоит в том, чтобы соревноваться смело и организованно, но также и без страха. Будем играть — или, по крайней мере, попытаемся играть — в свою игру. В обороне мы показали себя хорошо, теперь хотим улучшить нашу атакующую игру. Надеюсь, нам это удастся», — приводит слова Педру Лейтау Бриту официальный сайт ФИФА.

В 1-м туре Уругвай сыграл вничью с Саудовской Аравией (1:1), а команда Кабо-Верде сенсационно отобрала очки у Испании, завершив матч со счётом 0:0. В заключительном, 3-м туре группового этапа, Уругвай сыграет с Испанией, а Кабо-Верде — с Саудовской Аравией, обе встречи пройдут 27 июня.

Групповой этап турнира проходит с 11 по 27 июня. Каждая команда играет по одному матчу с соперниками по группе. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд, занявших третьи места.