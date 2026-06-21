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Ламин Ямаль забил дебютный гол на чемпионатах мира

Ламин Ямаль забил дебютный гол на чемпионатах мира
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль забил дебютный гол на чемпионатах мира. Это случилось в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступает Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
2-й тайм
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Ямаль открыл счёт в матче на 10-й минуте.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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