Ламин Ямаль стал вторым в списке самых молодых авторов голов сборной Испании на ЧМ

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вошёл в историю национальной команды, забив гол на чемпионате мира — 2026 года в возрасте 18 лет и 343 дней. Игрок занял вторую строчку в списке самых юных футболистов страны, забивавших на первенствах планеты. Ямаль отличился в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Саудовской Аравией. Встреча проходит в эти минуты, Испания выигрывает со счётом 3:0.

Самые молодые авторы голов за сборную Испании в истории чемпионатов мира ФИФА:

Гави (ЧМ-2022) — 18 лет и 110 дней. Ламин Ямаль (ЧМ-2026) — 18 лет и 343 дня.

Оба футболиста являются воспитанниками академии «Барселоны» («Ла Масия»). Ямаль дебютировал за взрослую сборную Испании в сентябре 2023 года, став самым молодым дебютантом и автором гола в истории испанской национальной команды, а текущий ЧМ-2026 стал для него первым мировым первенством в карьере.