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Ламин Ямаль стал вторым в списке самых молодых авторов голов сборной Испании на ЧМ

Ламин Ямаль стал вторым в списке самых молодых авторов голов сборной Испании на ЧМ
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Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль вошёл в историю национальной команды, забив гол на чемпионате мира — 2026 года в возрасте 18 лет и 343 дней. Игрок занял вторую строчку в списке самых юных футболистов страны, забивавших на первенствах планеты. Ямаль отличился в матче 2-го тура ЧМ-2026 с Саудовской Аравией. Встреча проходит в эти минуты, Испания выигрывает со счётом 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
2-й тайм
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Самые молодые авторы голов за сборную Испании в истории чемпионатов мира ФИФА:

  1. Гави (ЧМ-2022) — 18 лет и 110 дней.
  2. Ламин Ямаль (ЧМ-2026) — 18 лет и 343 дня.

Оба футболиста являются воспитанниками академии «Барселоны» («Ла Масия»). Ямаль дебютировал за взрослую сборную Испании в сентябре 2023 года, став самым молодым дебютантом и автором гола в истории испанской национальной команды, а текущий ЧМ-2026 стал для него первым мировым первенством в карьере.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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