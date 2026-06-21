Нидерландский защитник Думфрис выразил досаду из-за невыхода сборной Италии на ЧМ-2026

Защитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о своей национальной команде после победы в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Швеции (5:1), а также дал комментарий касательно невыхода Италии на мировое первенство.

«У нас сильная команда, но мы обязаны это показывать в каждой игре. Верим в себя, но на турнире много и других сильных сборных. Давайте идти от игры к игре.

Разумеется, мне жаль, что сборной Италии нет на чемпионате мира — 2026. Многие мои друзья остались дома, на это больно смотреть. Я люблю Италию», — приводит слова Думфриса DAZN.