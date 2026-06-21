Нидерландский защитник Думфрис выразил досаду из-за невыхода сборной Италии на ЧМ-2026
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Защитник миланского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о своей национальной команде после победы в матче 2-го тура группы F чемпионата мира по футболу 2026 года со сборной Швеции (5:1), а также дал комментарий касательно невыхода Италии на мировое первенство.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Окончен
5 : 1
Швеция
1:0 Бробби – 5' 2:0 Бробби – 17' 3:0 Гакпо – 47' 4:0 Гакпо – 54' 4:1 Эланга – 59' 5:1 Саммервилл – 89'
«У нас сильная команда, но мы обязаны это показывать в каждой игре. Верим в себя, но на турнире много и других сильных сборных. Давайте идти от игры к игре.
Разумеется, мне жаль, что сборной Италии нет на чемпионате мира — 2026. Многие мои друзья остались дома, на это больно смотреть. Я люблю Италию», — приводит слова Думфриса DAZN.
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