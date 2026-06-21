Испания — Саудовская Аравия: Оярсабаль оформил дубль на 24-й минуте

В эти минуты идёт матч 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра проходит на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступает Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 3:0 в пользу сборной Испании.

На 24-й минуте форвард Микель Оярсабаль оформил дубль. Ранее первый мяч в матче забил вингер сборной Испании Ламин Ямаль на 10-й минуте, а Оярсабаль удвоил преимущество европейцев на 21-й минуте.

После 1-го тура все команды в группе Н набрали по одному очку. Сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия сыграла вничью с командой Уругвая (1:1).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день — с Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).