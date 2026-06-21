«Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек». Аршавин — о вылете Туниса с ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о вылете национальной команды Туниса с чемпионата мира — 2026. Ранее тунисцы в рамках текущего мирового первенства потерпели поражения от сборных Швеции (1:5) и Японии (0:4).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 05:00 МСК
Швеция
Окончен
5 : 1
Тунис
1:0 Аяри – 7' 2:0 Исак – 30' 2:1 Рекик – 43' 3:1 Дьёкереш – 59' 4:1 Сванберг – 84' 5:1 Аяри – 90+6'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Тунис
Окончен
0 : 4
Япония
0:1 Камада – 4' 0:2 Уэда – 31' 0:3 Ито – 69' 0:4 Уэда – 83'
«Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».
Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.
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