«Впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек». Аршавин — о вылете Туниса с ЧМ-2026

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился мнением о вылете национальной команды Туниса с чемпионата мира — 2026. Ранее тунисцы в рамках текущего мирового первенства потерпели поражения от сборных Швеции (1:5) и Японии (0:4).

«Такое впечатление, что в аэропорту нашли 26 человек и выдали им форму сборной Туниса. Команда не сыграна, тренера поменяли, поэтому нет хорошего результата», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третьи места.