Ламин Ямаль повторил достижение Пеле на чемпионатах мира

Фланговый нападающий сборной Испании Ламин Ямаль отличился в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года с Саудовской Аравией. Игра проходит в эти минуты, счёт — 3:0 в пользу европейской команды. Таким образом, испанец повторил достижение Пеле на чемпионатах мира. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Ни один другой футболист до 19 лет, кроме Ямаля и Пеле, не открывал счёт в матче ЧМ. Бразильский нападающий сделал это в возрасте 17 лет на турнире 1958 года, испанец — в 18 лет.

После 1-го тура все команды в группе Н набрали по одному очку. Сборная Испании не смогла победить Кабо-Верде (0:0), а Саудовская Аравия сыграла вничью с командой Уругвая (1:1).

В 3-м туре испанская национальная команда встретится с Уругваем (27 июня), а сборная Саудовской Аравии в этот же день — с Кабо-Верде.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).