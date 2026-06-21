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«Ливерпуль» отклонил предложение «Интера» о покупке Джонса — Романо

«Ливерпуль» отклонил предложение «Интера» о покупке Джонса — Романо
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«Ливерпуль» ответил отказом на предложение миланского «Интера» о покупке полузащитника Кёртиса Джонса. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, итальянский клуб предложил за игрока € 25 млн, что абсолютно не устроило мерсисайдцев. Английская команда оценивает хавбека гораздо дороже.

Кёртис Джонс является воспитанником «Ливерпуля». За основную команду мерсисайдского клуба 25-летний игрок выступает с 2020 года. К этому моменту в общей сложности футболист забил за главную команду «красных» 22 гола и отдал 25 результативных передач в 228 матчах. Текущая трансферная стоимость Джонса оценивается в € 35 млн.

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