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Ямаль опередил Месси в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ, но не превзошёл Сычёва

Ямаль опередил Месси в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ, но не превзошёл Сычёва
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Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вошёл в топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира. Это случилось в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступает Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). Счёт в матче 3:0 в пользу сборной Испании.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Испания
2-й тайм
4 : 0
Саудовская Аравия
1:0 Ямаль – 10'     2:0 Оярсабаль – 21'     3:0 Оярсабаль – 24'     4:0 Аль-Тамбакти – 49'    

Ямаль обошёл в рейтинге по этому показателю аргентинского форварда Лионеля Месси, однако не смог превзойти бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычёва. Лидером рейтинга является Пеле, забивший свой первый мяч на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира:

1. Пеле (Бразилия) — 17 лет, 239 дней;
2. Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня;
3. Гави (Испания) — 18 лет, 110 дней;
4. Ибраим Мбайе (Сенегал) — 18 лет, 143 дня;
5. Майкл Оуэн (Англия) — 18 лет, 190 дней;
6. Николае Ковач (Румыния) — 18 лет, 197 дней;
7. Дмитрий Сычёв (Россия) — 18 лет, 231 день;
8. Ламин Ямаль (Испания) — 18 лет, 343 дня;
9. Лионель Месси (Аргентина) — 18 лет, 357 дней;
10. Джулиан Грин (США) — 19 лет, 25 дней.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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