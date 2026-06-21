Ямаль опередил Месси в топ-10 самых молодых авторов голов на ЧМ, но не превзошёл Сычёва

Вингер сборной Испании Ламин Ямаль вошёл в топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира. Это случилось в матче 2-го тура группы H чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Испании и Саудовской Аравии. Игра проходит в эти минуты на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. В качестве главного арбитра выступает Рафаэл Клаус (Санта-Барбара-д'Уэсти, Бразилия). Счёт в матче 3:0 в пользу сборной Испании.

Ямаль обошёл в рейтинге по этому показателю аргентинского форварда Лионеля Месси, однако не смог превзойти бывшего нападающего сборной России Дмитрия Сычёва. Лидером рейтинга является Пеле, забивший свой первый мяч на чемпионатах мира в возрасте 17 лет и 239 дней.

Топ-10 самых молодых авторов голов на чемпионатах мира:

1. Пеле (Бразилия) — 17 лет, 239 дней;

2. Мануэль Росас (Мексика) – 18 лет, 93 дня;

3. Гави (Испания) — 18 лет, 110 дней;

4. Ибраим Мбайе (Сенегал) — 18 лет, 143 дня;

5. Майкл Оуэн (Англия) — 18 лет, 190 дней;

6. Николае Ковач (Румыния) — 18 лет, 197 дней;

7. Дмитрий Сычёв (Россия) — 18 лет, 231 день;

8. Ламин Ямаль (Испания) — 18 лет, 343 дня;

9. Лионель Месси (Аргентина) — 18 лет, 357 дней;

10. Джулиан Грин (США) — 19 лет, 25 дней.