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«Теперь мне нужен памятник». Вратарь Кюрасао — после ничьи с Эквадором на ЧМ-2026

«Теперь мне нужен памятник». Вратарь Кюрасао — после ничьи с Эквадором на ЧМ-2026
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Голкипер сборной Кюрасао Элой Ром высказался после матча 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года с Эквадором (0:0). Вратарь отыграл «на ноль», сделав 15 сейвов, а команда Кюрасао впервые в истории набрала очки на ЧМ.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа E. 2-й тур
21 июня 2026, воскресенье. 03:00 МСК
Эквадор
Окончен
0 : 0
Кюрасао

«Я немного раздосадован, что не побил рекорд Тима Ховарда (16 сейвов. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, я видел ту игру, кажется, с Бельгией, когда Тиму Ховарду пришлось нелегко. Был ещё один очень-очень давний рекорд, так что горжусь этим.

Знаете, для меня, как вратаря, это практически идеальная игра. Так что очень горд и за команду, потому что мы сделали это вместе. Я делаю сейвы, но мы боремся как команда. В общем, да, думаю, теперь мне нужен памятник в Кюрасао», — приводит слова Рома аккаунт Match of the Day в социальной сети X.

Также 37-летний Ром был признан лучшим игроком встречи с Эквадором.

В заключительном туре «островитяне» сыграют с ивуарийской сборной, а эквадорцы встретятся с немцами.

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