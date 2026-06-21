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«Интер» может усилиться защитником сборной Норвегии — La Repubblica

«Интер» может усилиться защитником сборной Норвегии — La Repubblica
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Миланский «Интер» рассматривает возможность подписания защитника «Дженоа» и сборной Норвегии Лео Эстигора. Об этом сообщает La Repubblica.

Интерес «нерадзурри» к норвежцу продиктован тем, что его коллега по амплуа Стефан де Врей, вероятно, не продлит контракт с клубом и покинет его этим летом. Отмечается, что Эстигор является одним из вариантов усиления линии обороны для «Интера».

Лео Эстигор на взрослом уровне ранее выступал за «Хоффенхайм», «Ренн», «Наполи» и ряд других команд. Он уже играл за «Дженоа» в 2022 году в рамках аренды, вновь был арендован «грифонами» летом 2025-го, а в январе подписал с генуэзцами полноценный контракт.

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